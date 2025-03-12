Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart Projesi ile 198 Bin Ağaç Kesilmekten Kurtarıldı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart Projesi ile 198 Bin Ağaç Kesilmekten Kurtarıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesi sayesinde 2016 yılından bu yana 198 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı ve 49 milyon litre yakıt tasarrufu sağlandı. Proje, geri dönüşüme katkıda bulunarak hem doğayı koruyor hem de ev ekonomisine destek oluyor.

12.03.2025 13:01
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği Türkiye'nin ödüllü ilk geri gönüşüm projesi  Çevreci Komşu Kart'la projenin başlatıldığı 2016'dan bu yana 198 bin 892 ağaç kesilmekten kurtarıldı, 49 milyon 132 bin 275 litre yakıt tasarrufu sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık" projesinin de temelini oluşturan Muratpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016'da 2 mahallede pilot uygulama olarak başladı. Pilot çalışmada elde edilen başarının ardından proje tüm Muratpaşa'da yaygınlaştırıldı.

Belediye, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, geri dönüşüme katkıda bulunarak doğayı korurken aynı zamanda ilçe sakinlerinin ev ekonomisine de destek oldu. Proje kısa süre içerisinde dünya basınında yer buldu. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı belediyeler tarafından da uygulanmaya başlandı.

Kesilmekten kurtarılan ağaçlar, 49 milyon 772 bin kişiye nefes oldu

Muratpaşa Belediyesi'nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ekonomiye katkı sağlayan hem de doğayı koruyan projesi Çevreci Komşu Kart'la Nisan 2016'dan bu yana kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı 198 bin 892'ye yükseldi. Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımının 778 bin 224 kilogram azaltılması sağlanırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 49 milyon 772 bin 927 kişiye de oksijen oldu.

Ev ekonomisine 11 milyon 842 bin lira katkı

Çevreci Komşu Kart'la ayrıca 9 yıl içinde 24 milyon 680 bin kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 11 milyon 842 bin lira kartlara yüklendi.

Çevreci Komşu Kart nasıl çalışır?

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye'nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Çevreci Komşu Kart'ı kullanan ev sayısı ilçede 17 bin 811'e ulaşırken zaman içinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da projeye dahil edildi. Çevreci Komşu Kart, ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yarattı, kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

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