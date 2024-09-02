Muratpaşa Belediyesi'nin Düzenlediği Sünnet Şöleni Başlıyor

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği sünnet şöleni, yarın (3 Eylül) Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda yapılacak. Şölen, saat 18.30'da başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlendiği geleneksel sünnet şöleni, Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda düzenlenecek. Şölen, 3 Eylül Salı, saat 18.30'da başlayacak. Birbirinden renkli sokak oyunlarının ve sürpriz hediyelerin sünnet çocuklarını beklediği şölende, Canan Kavut sahne alacak. Şölene Belediye Başkanı Ümit Uysal da katılacak. Mahallelerden 5-12 yaş aralığında çocuğu bulunan yaklaşık 200 aile başvuruda bulundu. Kayıt işlemlerinin ardından çocukların özel bir sağlık kurumunda sünnet operasyonları gerçekleştirildi.

Başkan Uysal,"Önemli olan çocuklarımızın hep beraber, dayanışma içinde, kardeşçe bu sevinci yaşıyor olmasıdır" diyerek şölene vatandaşları davet etti.