Muratpaşa Belediyesi'nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2024'te 10.204 Evde Bakım Hizmeti Sundu

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2024 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin 204 kez evde bakım hizmeti verdi.

Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Evde Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez, sadece fiziksel ihtiyaçları değil, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini artırmayı da hedefliyor. Evde pansuman ve enjeksiyon gibi tıbbi işlemlerin yanı sıra banyo, tırnak kesimi, traş ve kuaförlük gibi kişisel bakım hizmetleriyle büyük takdir topluyor.

Geçen Aralık ayında, Muratpaşa Belediyesi'ne yapılan başvurular arasında 2 bin 81 talep ile sağlık hizmetleri ilk sırada yer aldı. Evde Sosyal Hizmet Merkezi, bu dönemde 633 evde bakım hizmeti ve 372 hasta nakil işlemi gerçekleştirerek yine ihtiyaç sahibi bireylerin yanında oldu.

Merkez, 2024 yılında toplam 10 bin 204 evde bakım hizmeti sundu. Evde Sosyal Hizmet Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyen yurttaşların '444 80 07' numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi alabiliyor.