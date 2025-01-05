Muratpaşa Belediyesi'nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2024'te 10.204 Evde Bakım Hizmeti Sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2024'te 10.204 Evde Bakım Hizmeti Sundu

Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Evde Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2024 yılında toplam 10 bin 204 kez evde bakım hizmeti vererek yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

05.01.2025 11:07  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2024 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin 204 kez evde bakım hizmeti verdi.

Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Evde Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez, sadece fiziksel ihtiyaçları değil, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini artırmayı da hedefliyor. Evde pansuman ve enjeksiyon gibi tıbbi işlemlerin yanı sıra banyo, tırnak kesimi, traş ve kuaförlük gibi kişisel bakım hizmetleriyle büyük takdir topluyor.

Geçen Aralık ayında, Muratpaşa Belediyesi'ne yapılan başvurular arasında 2 bin 81 talep ile sağlık hizmetleri ilk sırada yer aldı. Evde Sosyal Hizmet Merkezi, bu dönemde 633 evde bakım hizmeti ve 372 hasta nakil işlemi gerçekleştirerek yine ihtiyaç sahibi bireylerin yanında oldu.

Merkez, 2024 yılında toplam 10 bin 204 evde bakım hizmeti sundu. Evde Sosyal Hizmet Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyen yurttaşların '444 80 07' numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi alabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2024'te 10.204 Evde Bakım Hizmeti Sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
04:26 Husiler, İsrail’i gece yarısı bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2024'te 10.204 Evde Bakım Hizmeti Sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.