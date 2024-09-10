Muratpaşa Belediyesi Okul Menüsü Programı Başvuruları Başlıyor

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin yeni eğitim-öğretim yılında da devam edecek "Okul menüsü" programı için başvurular, 16 Eylül'de başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin öğrenciler için bir öğün sağlıklı ve dengeli beslenme paketi olan Okul Menüsü programı bu yıl da devam edecek. Aralık 2022'de başlatılan yemek desteği, geçen eğitim yılında 538 hanede toplam 879 öğrenciye ulaştı. Eğitim yılı boyunca 112 bin 530 adet okul menüsü öğrencilerin evlerine tek tek dağıtıldı.

Belediye aşevi tarafından hazırlanan yiyeceklerin kalori dengesi çocukların günlük olarak karşılaması gereken vitamin, protein, karbonhidrat, yağ dengesine uygun olarak diyetisyenler tarafından belirleniyor. Aşevi ekipleri tarafından ise bir gün önceden evlere dağıtılıyor.

Program, öncelikli olarak belediyede sosyal yardım dosyası bulunan, daha önce sosyal yardım almış ve almaya devam eden ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarını kapsayacak.