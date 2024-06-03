Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu \'Ayrılık\' Oyunuyla Seyirciyle Buluşuyor

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 5 Haziran Çarşamba günü iki perdeden oluşan "Ayrılık" isimli oyunla seyircisiyle buluşacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin drama ve uygulamalı tiyatro kursu, 2023'te Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu olarak faaliyet göstermeye başladı. Tiyatro eğitimleri süresince 9 oyun sergileyen kursiyerler, topluluk adı altında oynadıkları 3 oyun olmak üzere toplamda 12 oyun sahneledi.

Değirmenönü Kültür Merkezi'nde haftada 6 saat olmak üzere 4 aylık bir çalışma ile tamamlanan "Ayrılık" oyunu da 5 Haziran Çarşamba saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda sahnelenecek. Yönetmenliğini Erhan Kargın'ın üstlendiği 11 kişilik topluluğun yaşları 19-57 arasında değişiyor ve eczacıdan, öğrenciye, ev hanımından, konservatuar hocalarına farklı mesleklerden bir araya gelen amatör oyunculardan oluşuyor.