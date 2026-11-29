(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi kentsel yaşam kalitesini artırmak amacıyla eğitsel, bilimsel, sanatsal ve mesleki alanlarda işbirliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolüyle kent, çevre, mimarlık ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliğive ortak anlayışın teşviki, kurumsal faaliyetlerde toplumsal katkının geliştirilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında Muratpaşa Belediyesi, kent ve mimarlık kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali, Genç Mimarlar Buluşması, Mimari Yarışma, seminer, sempozyum, çalıştay, kongre, panel, konferans ve ödül töreni gibi programların düzenlenebilmesi amacıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni 2027 boyunca ayda bir kez Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne tahsis edecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal protokolü imzalarken yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmanın belediyenin çalışma anlayışının bir parçası olduğunu belirtti. Belediye olarak Avrupa'nın ve dünyanın en büyük sivil toplum merkezlerinden birine sahip olduklarını dile getiren Uysal, "Mimarlar Odamız da en özel meslek gruplarından birini temsil ediyor. Kendileriyle, kamu yararına ortak işler yürütmek bizim için onur olacak. Bu işbirliği protokolü şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Fatmagül Yalçınkaya da, "Kentle birlikte ortak çalışma yapmayı her zaman görev biliyoruz. Bu nedenle protokolü birlikte imzalamaktan mutluyuz" dedi.