Muratpaşa Belediyesi, Ulusal Turizm Forumu'nda Projelerini Paylaştı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Ukrayna'nın Kamianets-Podilskiy kentinde düzenlenen Ulusal Turizm Forumu 2026'da "her şey dahil" sisteminin gölgesinde kalan kent içi turizmi canlandırmaya yönelik projelerini paylaştı.

Kamianets-Podilskiy kentinde 24-25 Nisan'da gerçekleşen forumda Ukrayna Belediyeler Birliği yöneticilerinin yanı sıra Polonya'nın Lublin ve Kolbuszowa belediyelerinden heyetler ile Litvanya'dan bloggerlar konuşmacı olarak yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı sunumda Antalya'nın 2025 yılında 16 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonları arasında yer aldığına dikkat çekildi. "Her şey dahil" sisteminin etkisiyle turistlerin büyük bir bölümünün şehir merkezine uğramadan tatilini tamamladığına işaret edilirken; Muratpaşa Belediyesi, bu tabloyu değiştirmek için geliştirdiği projeleri "tanıtım", "deneyim" ve "güven" başlıkları altında topladı.

Festivaller ve uluslararası tanıtım

Tanıtım ayağında en güçlü örnek, 2016'dan bu yana düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali oldu. Tarihi kentleri bir araya getiren festivalin, şehirler arası güçlü bir iş birliği ağı oluşturduğu ve Kamianets-Podilskiy ile kardeş şehir ilişkisine zemin hazırladığı vurgulandı. Ayrıca bisiklet festivali Pedalia ve oryantiring yarışları gibi spor organizasyonlarının da kentin uluslararası bilinirliğine katkı sağladığı ifade edildi. Muratpaşa Belediyesi'nin, küçük ölçekli turizm işletmelerini desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına da katıldığı da paylaşıldı.

Yeni deneyimler: Falez plajlari ve kent hikayeleri

Deneyim odaklı projeler arasında ise falezler üzerine kurulan halk plajları örnek gösterildi. Muratpaşa'da 20 kilometre uzunluğundaki sahil bandında yer alan beş adet mavi bayraklı plajın belediye tarafından işletildiği ve girişlerin ücretsiz olduğu belirtildi. Gastronomi alanında hayata geçirilen Antalya Lokantası'nın, kente özgü lezzetleri uygun fiyatla sunarken aynı zamanda da kadın kooperatiflerini desteklediği ifade edildi. Kaleiçi'nde yürütülen "Hafıza Mekanları" projesiyle ise tarihi yapıların hikayelerinin QR kodlarla dört farklı dilde ziyaretçilere aktarıldığı anlatıldı.

Turizmde güven vurgusu

Sunumun "güven" başlığında ise turistlerin yalnızca fiziksel güvenliği değil, hizmet kalitesine duyduğu güvenin de önemli olduğu belirtildi. Bu kapsamda hayata geçirilen Gold Town hijyen ve kalite sertifika programlarıyla işletmelerin uluslararası standartlara uygunluğunun denetlendiği ve sınıflandırıldığı paylaşıldı.