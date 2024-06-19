Muratpaşa Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

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Muratpaşa Belediyesinin, farklı yaş gruplarına yönelik 22 branşta düzenleyeceği yaz dönemi spor okulları kayıtları 24 Haziran'da başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında spor okullarında yaz dönemi başlatılacak.

Spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squath, güreş, masa tenisi, satranç, yüzme, buz pateni, fitness, su cimnastiği, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alacak.

Başvurular, belediyenin internet sitesi "spor.muratpasa-bld.gov.tr" adresinden yapılabilecek. 1 Temmuz'da başlayacak dersler, 6 Eylül'de sona erecek.