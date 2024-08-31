Muratpaşa Belediyesi Yöreler Renkler Festivali Başlıyor

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 16-22 Eylül 2024 tarihlerinde 8'incisini düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali, "Akdeniz Gecesi" ile başlıyor. Festivalin ilk konuk sanatçısı Uğur Önür olacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin memleket hasreti çekenleri bir araya getireceği Yöreler Renkler Festivali'ne yöre derneklerinin yanı sıra Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de katılacak. Festivale katılacak dernekler, bir hafta boyunca Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak stantlarda şehirlerinin yemeklerini, dans ve müziklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Festival, 16 Eylül'de Akdeniz Gecesi ile başlayacak. Açılış gecesinde Uğur Önür sahne alacak.