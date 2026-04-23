Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Kreş Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

23.04.2026 10:17  Güncelleme: 11:59
Muratpaşa Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal ile bir araya geldi. Başkan, çocukların gelecekteki önemine değinerek bayramlarını kutladı ve etkinlikte dans gösterileri yapıldı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'la bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenerek onların bayram coşkusuna ortak olan Başkan Uysal, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Uysal, "Çocuklarımız bu ülkenin geleceği ve yarınların en büyük güvencesidir. Onların mutlu, özgüvenli ve iyi koşullarda yetişmesi hepimizin sorumluluğunda. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Buluşmada çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Miniklerden 23 Nisan gösterisi

Kreş öğrencileri, Engelsiz Kafe'de düzenlenen programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler ritim gösterileri ve dans performanslarını sergiledi. Etkinlik kapsamında palyaço etkinliği ve yüz boyama çalışmaları da yapıldı. Kırmızı-beyaz Türk bayrağı renklerinde giyinen çocuklar, hazırladıkları danslarla katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca miniklere "Atatürk ve 23 Nisan" isimli bir kitap dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
