Muratpaşa Assim'de Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakası Heyecanı - Son Dakika
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Muratpaşa Assim'de Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakası Heyecanı

18.06.2026 10:22  Güncelleme: 11:30
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Muratpaşa Belediyesi ASSİM, 8-13 yaş grubu çocuklar için Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenledi. Turnuva, öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), 8-13 yaş grubu çocuklara yönelik "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"na ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bir araya getirdi. Organizasyonda ağırlıklı olarak ilkokul öğrencileri yer alırken, ortaokul öğrencileri de müsabakalarda mücadele etti. Katılımcılar farklı oyun kategorilerinde strateji, dikkat ve problem çözme becerilerini sergileme fırsatı buldu. Turnuvaya Prof. Dr. Raşit Küçük Ortaokulu, Sınav İlkokulu, Sınav Ortaokulu, Konyaaltı İsabet İlkokulu, Konyaaltı İsabet Ortaokulu, Dore İlkokulu, Dore Ortaokulu ve Akant İlkokulu öğrencileri katıldı.

BİLİŞSEL VE SOSYAL GELİŞİME KATKI

Turnuvada, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından belirlenen oyun kategorileri ve kurallar esas alındı. Etkinlik, öğrencilerin sosyal iletişim, özgüven ve kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesine de katkı sundu.

Turnuva, öğrencilerin bilişsel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra stratejik düşünme, problem çözme, dikkat, odaklanma, görsel algı, el-göz koordinasyonu ile sayısal ve sözel zeka becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca akıl ve zeka oyunları aracılığıyla öğrencilerin zamanı verimli kullanmaları, farklı düşünme yöntemleri geliştirmeleri, bireysel karar alma yetilerini güçlendirmeleri ve oyun disiplini kazanmaları da hedefleniyor.

REKABETTEN ÇOK GELİŞİM ÖN PLANDA TUTULUYOR

İkinci Kademe Akıl ve Zeka Oyunları Koordinatörü Sinan Rusuk, turnuvanın yalnızca bir yarışma olmadığını, çocukların oyun yoluyla gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Rusuk, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun belirlediği, her biri farklı zeka alanlarına hitap eden beş farklı oyunla müsabakaların gerçekleştirildiğini belirterek, "Üstün zekalı bireyler, normal zeka seviyesine sahip bireyler ve Asperger sendromlu bireyler aynı organizasyonda yer alıyor. Çocukları öğrenmenin en doğal hali olan oyunla bir araya getirerek hem sosyalleşmelerine hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Turnuvaya verdiği destek dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür eden Rusuk, organizasyon sonunda tüm katılımcılara başarı belgesi, kupa ve madalya takdim edileceğini belirterek, "Bu turnuvanın amacı bir yarış değil. Çocukların müsabaka ortamını deneyimlemesi ve bundan keyif alması bizim için en önemli kazanım" dedi.

"AKIL OYUNLARI DERSLERE ODAKLANMAMI SAĞLIYOR"

Turnuvaya Kubist oyunuyla katılan öğrenci Mayda Asel Kalkan ise akıl ve zeka oyunlarına ilgi duyduğunu belirterek müsabakaların keyifli geçtiğini söyledi. Heyecanlı ve biraz da stresli olduğunu dile getiren Kalkan, "Kubist oyununda verilen şeklin aynısını en kısa sürede oluşturmaya çalışıyoruz. İlk tamamlayan puan kazanıyor. Yarışma çok güzel geçiyor ve eğleniyorum" diye konuştu.

Akıl ve zeka oyunlarının eğitim hayatına da katkı sağladığını ifade eden Kalkan, "Bu oyunlar derslerimize daha iyi odaklanmamızı sağlıyor ve öğrenmemizi kolaylaştırıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Assim'de Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakası Heyecanı - Son Dakika

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