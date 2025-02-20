Muratpaşa'da Genç İklim Liderleri Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Muratpaşa'da Genç İklim Liderleri Projesi Tanıtıldı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu’nu tanıttı ve sanayileşmiş ülkelerin iklim krizindeki sorumluluklarına dikkat çekti. Proje, gençlerin çevresel sorunlarla mücadelede etkin rol almasını hedefliyor.

20.02.2025 13:35  Güncelleme: 14:39
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP) tanıtımında sanayileşmiş ülkelerin iklim krizindeki sorumluluğuna dikkati çekerek, "Dünyada karbon salınımını önlemek bir sorumluluk. Karbon salınımını en çok artıran ülkeler ne temel sözleşmelere imza atıyor ne de iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol alıyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu ve Avrupa Birliği'nden 97 bin 700 dolar hibe desteği almaya hak kazanan AGİP projesinin tanıtımı belediye kültür salonunda gerçekleşti. Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) iş birliğiyle yürütülen proje, gençlerin çevresel sorunlarla mücadelede daha etkin rol almasını sağlamayı ve Antalya'nın biyolojik çeşitliliğini koruyarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Başkan Uysal, tanıtım toplantısında karbon salınımının küresel bir sorun olduğuna işaret ederek, sanayileşmiş ülkelerin bu konuda daha fazla adım atması gerektiğini belirtti. Uysal, şöyle konuştu:

"Dünyada karbon salınımını önlemek bir sorumluluk. Karbon salınımı olan ülkelerin daha fazla sözleşmeye imza atması, daha fazla sorumluluk alması, daha fazla tedbir almasını istemek dünya ve insanlık ailesinin üyeleri olarak bizim hakkımız değil mi? Türkiye'nin karbon salınımında toplam payı yüzde beş civarında. Çok daha fazla sanayileşmiş ve karbon salınımını daha yüksek oranda etkileyen ülkeler var. ve bu ülkeler hem temel sözleşmeleri imzalamıyorlar, hem de iklim değişikliği çalışmalarında yer almıyorlar."

Antalya'nın endemik bitkileri koruma altına alınacak

ANTOK Başkanı İsmail Gökhan Deniz ise Antalya'ya özgü ve dünya üzerinde yalnızca bu bölgede yetişen Toros Orkidesi, Likya Kaş Orkidesi, Side Canavar Otu, Kum Zambağı ve Lara Gelini gibi endemik bitkilerin korunması gerektiğini belirtti. Deniz, AGİP projesi kapsamında bu türlerin korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını dile getirdi.

İklim değişikliğine karşı 'Gypsophila Park'

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Muratpaşa falezlerinde doğal olarak yetişen Lara Gelini (Gypsophila) bitkisinin bulunduğu Fener mevkiinde 'Gypsophila Park' isimli tematik bir alan oluşturulacak. Park, iklim değişikliğinin etkilerini topluma daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca park içerisinde hava koşullarını izlemek ve meteorolojik verileri toplamak amacıyla bir iklim istasyonu da kurulacak.

Kaynak: ANKA

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