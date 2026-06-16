Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'taki kentsel dönüşümdeki 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Muratpaşa'da Kentsel Dönüşüm Binasında Yangın - Son Dakika
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