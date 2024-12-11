Muratpaşa'da Matematik Kreşi Protokolü İmzalandı

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini erken yaşta geliştirmek amacıyla Özne Eğitim ve Değişim Derneği ile 'Matematik Kreşi' için protokol imzaladı. Başkan Uysal, "Çocuklarımızı matematiği seven, bu alanda başarılı ve teknik düşünme altyapısına sahip bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'nin geleceğine önemli katkı sunacak bir eğitim hamlesine imza attı. Belediye, çocukların bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini erken yaşta geliştirmeleri amacıyla, 'Matematik Kreşi' için Özne Eğitim ve Değişim Derneği ile protokol imzaladı. Çağlayan Mahallesi'nde açılacak bu özel kreş, çocuklara matematiği sevdirmeyi ve onları modern dünyanın gerektirdiği teknolojik becerilere hazırlamayı hedefliyor. Kreş, çocukların gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini erken yaşta geliştiren bir eğitim modeli sunacak.

"Çocuklarımıza matematikle erken yaşta tanışma fırsatı sunmalıyız"

Proje hakkında konuşan Başkan Ümit Uysal, eğitim sistemlerinin artık teknolojik okuryazarlık, uluslararası dil becerisi ve matematik temelli algoritmalar üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu hızlı teknolojik yarışta geri kalmaması için çocuklarımıza matematikle erken yaşta tanışma fırsatı sunmalıyız. Bu amaçla Muratpaşa'da uzman bir kuruluşla iş birliği yaparak bir Matematik Kreşi tasarladık. Çocuklarımızı matematiği seven, bu alanda başarılı ve teknik düşünme altyapısına sahip bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu projeye katkılarından dolayı Özne Eğitim ve Değişim Derneği'ne teşekkür ederiz."