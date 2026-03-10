Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nda Düzenlediği Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nda Düzenlediği Etkinlikler Devam Ediyor

10.03.2026 10:38  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği Ramazan Çarşısı'nda geleneksel etkinlikler ve çeşitli aktiviteler sunuyor. Hacivat-Karagöz gösterileri, semazen gösterileri ve konserlerle zenginleştirilen çarşıda, her gün nostaljik akşamlar yaşanıyor.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla kurduğu Ramazan Çarşısı'nda etkinlikler bu hafta da devam edecek. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çarşı, her gün 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla kurduğu Ramazan Çarşısı'nda yöresel ürünlerden yiyecek ve içeceklere, hediyelik eşyalardan el emeği tasarımlara kadar birçok stant yer alıyor. Çarşıda bu hafta geleneksel ramazan eğlenceleri sahnede olacak. Hacivat ile Karagöz'ün atışmaları, meddah gösterileri ve orta oyunları izleyicilere nostaljik ramazan akşamları yaşatırken, semazen gösterileri meydanın manevi atmosferini güçlendirecek.

Çarşıda sahne programı 11 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Karagöz ile Hacivat gösterisiyle başlayacak. Saat 20.30'da semazen gösterisi sahnelenecek. Program, saat 21.00'de Yasin Ateş konseriyle sona erecek.

14 Mart Cumartesi günü saat 13.00-14.30 arasında ramazan korteji düzenlenecek. Saat 14.30'da ramazan feneri yapımı atölyesi gerçekleştirilecek. 15.00-16.00 saatleri arasında çocuklara yönelik yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri düzenlenirken, 16.00-16.30 arasında Mini Kulüp etkinliği yapılacak. Program, saat 16.30'da Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle devam edecek. Akşam bölümünde ise saat 20.00'de semazen gösterisi, 20.30'da Karagöz ile Hacivat gösterisi sahnelenecek. Gün, saat 21.00'de Yudum Polat ve Orkestrası'nın gerçekleştireceği "90'lar Türkçe Pop Konseri" ile tamamlanacak.

15 Mart Pazar günü de saat 13.00-14.30 arasında ramazan korteji düzenlenecek. Saat 14.30'da ramazan feneri yapımı atölyesi, 15.00-16.00 arasında çocuklara yönelik yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri, 16.00-16.30 arasında Mini Kulüp etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 16.30'da Antre Sahne'nin "Yırtık ile Pırtık" adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Günün programı saat 17.00'de orta oyunu ve 17.30'da semazen gösterisiyle sona erecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nda Düzenlediği Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:28:05. #7.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı'nda Düzenlediği Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.