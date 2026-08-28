Muratpaşa'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa'da Tarım Arazisinde Yangın

Muratpaşa\'da Tarım Arazisinde Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında bir ev yanarken, seralar zarar gördü.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangında bir ev tamamen yanarken, seralar zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıktı. Bölgedeki ağaçların bilinmeyen nedenle yanmaya başlaması sonrasında alevler hızla büyüyüp bir eve ve çevredeki seralara sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir TOMA da destek veriyor. Bir evin yanmasına, seraların zarar görmesine neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Acil Durum, Muratpaşa, Güvenlik, Antalya, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
ABD Başkanı Trump’a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak ABD Başkanı Trump'a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Şahan Gökbakar’dan Dursun Özbek’e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye... Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 19:58:58. #7.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement