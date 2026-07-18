Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Ermenek Mahallesi'ndeki şantiyede yürütülen temel kazısı esnasında toprak kaydı. Olayda 2 işçi, kayan toprağın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muratpaşa'da Toprak Kayması: 2 İşçi Yaralı - Son Dakika
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