Muratpaşa’da Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Başladı - Son Dakika
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Muratpaşa’da Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Başladı

Muratpaşa Belediyesi, İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretsiz bir İngilizce Konuşma Kulübü başlattı. Program, keyifli bir öğrenme ortamı sunarken, Belediye Başkanı Ümit Uysal da katılımcılarla bir araya geldi.

22.02.2025 10:59
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretsiz olarak başlattığı İngilizce Konuşma Kulübü, kafe konseptiyle katılımcılarına keyifli bir öğrenme ortamı sunuyor. Programın ikinci haftasında Belediye Başkanı Ümit Uysal da katılımcılarla bir araya gelerek sohbetlerine eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesi, Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Martı Gençlik Derneği (MAGEND) iş birliğiyle hayata geçirilen program, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'ndaki Kültür Kafe'de düzenleniyor. Program için kafede özel olarak tasarlanan "Language Lounge" köşesi, katılımcılara sıcak ve samimi bir ortam sağlıyor. İnteraktif aktiviteler, tartışmalar ve grup çalışmalarıyla desteklenen kulüpte, katılımcılar hem İngilizce konuşma pratiği yapıyor hem de kültürel etkileşimde bulunarak özgüven kazanıyor.

Dört hafta sürecek programın ikinci haftasında Başkan Uysal, etkinliğe katılarak programın işleyişini yerinde gözlemledi. Katılımcılarla İngilizce sohbet eden Uysal, "Dil öğrenmek, bireylerin kendilerini geliştirmesinde ve dünyaya açılabilmelerinde önemli bir araç. Bu tür etkinlikler, aynı zamanda sosyal uyumu da güçlendiriyor" dedi.

Programın daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni eden Uysal, bu tür projelerin önemine dikkati çekti.

İngilizce Konuşma Kulübü, çarşamba ve perşembe günleri 20.00-21.30 saatleri arasında Kültür Kafe'de devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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