Muratpaşa'da Yangın Kontrol Altında

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilova Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.