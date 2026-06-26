Muratpaşa Zeydam'da İlk Uygulama Dönemi Başladı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel yönden desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi'nde (ZEYDAM) ilk uygulama dönemi başladı.

Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi'nde (ZEYDAM) ilk uygulama dönemi başladı. Çocukların okul, aile ve sosyal çevreyle bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında belirlenen üç okulda yürütülen ön değerlendirme çalışmalarının ardından ilk destek grubu oluşturuldu. Bu kapsamda 8-14 yaş grubundaki 30 çocuk için aile görüşmeleri ve sosyal incelemeler tamamlanırken, çocukların ihtiyaçlarına uygun destek programı planlandı.

ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy Aile Danışma Merkezi'nde, Belediye Başkanı Ümit Uysal, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ZEYDAM'ın uygulama sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Toplantıda çocuklara sunulacak destek başlıkları, ailelerle yürütülecek çalışmalar ve kurum içi koordinasyon süreci ele alındı. ZEYDAM, spor, sanat, eğitim ve sosyal etkinliklerle desteklendiği çok yönlü bir sosyal destek modeli olarak uygulanacak. Projeyle çocukların güvenli sosyal ortamlarda kendilerini ifade edebilmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri, okulla bağlarının güçlendirilmesi ve aidiyet duygularının artırılması hedefleniyor. Ailelerle yapılacak görüşmelerle de çocukların gelişimini destekleyecek sosyal hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, belediyeciliğin yalnızca fiziki hizmetlerden ibaret olmadığını, sosyal dayanışmayı ve toplumsal dengeyi güçlendiren çalışmaların da yerel yönetimlerin temel sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi. Çocukların güvenli, sağlıklı ve umutlu bir gelecek içinde büyümesi için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, okulların ve ailelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Uysal, "ZEYDAM'ı bu anlayışla, çocuklarımızın yanında duran, aileleri destekleyen ve mahallede kalıcı bir sosyal dayanışma zemini oluşturan bir çalışma olarak görüyoruz. Bütün kurumlarımızın bu sürece katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.