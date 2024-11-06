Muratpaşa'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Okul Menüsü Desteği - Son Dakika
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Muratpaşa'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Okul Menüsü Desteği

Muratpaşa Belediyesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı ücretsiz okul menüsü uygulamasında, çocukların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunuyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, açlık sorununun çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

06.11.2024 10:55  Güncelleme: 12:01
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencileri için başlattığı ücretsiz okul menüsü uygulamasında, öğünlerin hazırlandığı aşevini ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Çocuklarımızın açlıkla sınanmaması, ülke genelinde çözüm için çaba sarf edilmesi gereken en öncelikli mesele olmalıdır" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencileri için başlattığı ücretsiz okul menüsü desteğine devam ediyor. 2022 yılında hayata geçirilen uygulama ile öğrencilere her gün sağlıklı ve dengeli beslenme olanağı sunularak, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amaçlanıyor. Menü, çocukların günlük vitamin, protein, karbonhidrat ve yağ ihtiyacını karşılayacak şekilde diyetisyenler tarafından hazırlanıyor. Aşevi ekipleri, her sabah yiyecek paketlerini öğrencilerin evlerine ulaştırıyor. Geçen eğitim döneminde Belediye'nin aşevinde hazırlanan toplam 112 bin 530 yemek paketi, 538 hanede yaşayan 879 öğrenciye ulaştırıldı.

Okul menüsü hazırlıklarını aşevinde inceleyen Başkan Uysal, yeterli ve dengeli beslenmenin, çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel ve psikolojik gelişimleri için önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın açlıkla sınanmaması, ülke genelinde çözüm için çaba sarf edilmesi gereken en öncelikli mesele olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Uysal, Türkiye'de yoksulluğun derinleştiğine ve özellikle kadınlar ile çocukların bu süreçten olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, "OECD verilerine göre Türkiye'de her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor ve her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan halk, yüksek gıda fiyatları nedeniyle karbonhidrat, yağ ve basit şeker ağırlıklı beslenmeye yöneliyor. Bu durum obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Muratpaşa Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi komşularımıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ücretsiz okul menüsü desteğinden yararlanmak isteyenler, '444 80 07' numaralı telefondan Turunç Masa Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Okul Menüsü Desteği - Son Dakika

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