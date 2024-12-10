Murdoch'ın Miras Sözleşmesine Mahkeme Engel

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ABD'nin Nevada eyaletindeki mahkeme, Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın, şirketlerin yönetiminde dört çocuğuna eşit söz hakkı tanımak yerine yöneticiliği en büyük oğlu Lachlan'a devretmeye yönelik girişimini "kötü niyetle hareket etme" olarak değerlendirdi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, mahkeme tarafından görevlendirilen yetkili, Murdoch'un Eylül 2023'te Fox News'in muhafazakar çizgisini korumak için miras sözleşmesinde değişiklik yapmasına ilişkin davadaki görüşlerini açıkladı.

Yetkili yayınladığı 96 sayfalık görüşte, sözleşmede yapılan değişikliği "kötü niyetle hareket etme" olarak değerlendirirken, bunun "Lachlan'ın yönetici rollerini temelli güçlendirmek" için diğer varislerde yaratacağı etkilere bakılmaksızın atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Murdoch'ın avukatı, Rupert Murdoch ve oğlu Lachlan'ın karardan hayal kırıklığına uğradıklarını ve kararı temyize götürmeyi planladıklarını bildirdi.

Sözleşmenin ilk halinde Murdoch'un çocukları Lachlan, James, Elisabeth ve Prudence'in aile şirketlerinin yönetiminde eşit söz hakkı bulunurken Rupert Murdoch, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation (News Corp) şirketlerinin yöneticiliğini oğlu Lachlan lehine bırakmıştı.

Rupert Murdoch, James, Elisabeth ve Prudence'in Fox News gibi kuruluşların editoryal politikasını "daha az muhafazakar" olacak şekilde değiştirebileceğini ve sürekli liderlik kavgaları çıkarabileceğini söylemiş, bunun aile şirketlerinin değerine zarar vereceğini belirtmişti.

Murdoch'ın ABD'nin sosyal ve siyasal hayatında önemli etkileri oldu

Sahip olduğu medya imparatorluğuna Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başlayan Murdoch'ın, ABD'nin sosyal ve siyasal hayatında özellikle 1996'da kurduğu Fox News televizyonu ile önemli etkileri oldu.

Kurulduktan sonra 6 yılda CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakan Fox News, özellikle ABD'deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yaptı.

News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor.

Murdoch ailesinin net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.