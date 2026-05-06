Muş’a Yeni Spor Araçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş’a Yeni Spor Araçları

Muş’a Yeni Spor Araçları
06.05.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen 2 minibüs ve midibüs, çocuklar için hizmete sunuldu.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilen 2 minibüs ve midibüs törenle hizmete sunuldu.

Kurum bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Avni Çakır, çocukların ve gençlerin yarınlara daha güçlü, daha sağlıklı hazırlanması, sosyalleşmelerinin artması, daha disiplinli bir hayatlarının olması, derslerinde de başarılı olmaları amacıyla spora ayrı bir destek verdiklerini söyledi.

Araçların 7 gün 24 saat gençlerin ve çocukların hizmetinde olacağını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Başarı hiçbir zaman tesadüf değil. Başarı çok geniş bir ailedir, çok geniş bileşenlerin ortak hareket etmesiyle mümkündür. Allah'a şükür, 3 yıllık bir süreç boyunca tüm Türkiye'de örnek bir seviyeye geldi. Bu konuda başarılarınızı büyük bir keyifle anlatır hale geldim. Öncelikle yatırım yaptık, gençlerimize malzeme desteği verdik, kulüplerimize mali anlamda destekte bulunduk."

Sporun sadece belli bir yaş üzerinde olmadığını ifade eden Çakır, "Sporun 5-6 yaş gruplarına da kadar inmesini sağladık, yatırım yaptık ve Allah'a şükür ki geldiğimiz noktada çok ciddi sonuçlar elde ettik. Bugün Muş, her branşta, her alanda çok ciddi bir rakip haline geldi. Bu araçlar sporcularımızın hizmetinde olacak. 7 gün 24 saat çalışacak ve gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetinde olacak." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise, Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle Muş Valiliğine kazandırılan 3 aracın kurumlarına tahsis edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Araçlar sayesinde gençlerin, sporcuların, antrenörlerin faaliyetlere daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşacağını dile getiren Kılıç, "İnanıyorum ki bu destek ilimizde sporun tabana yayılmasını ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha güçlü şekilde katılması açısından değerli bir hizmet olacaktır. İl Müdürlüğü olarak bizler gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya, onların başarılarına, gelişmelerine ve hayallerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Yardımcısı Cihat Abukan, İl Özel Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcular katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş’a Yeni Spor Araçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 23:36:15. #7.12#
SON DAKİKA: Muş’a Yeni Spor Araçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.