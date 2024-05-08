Muş Alparslan Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Programı Düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi\'nde Bahar Şenliği Programı Düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksek Okulu'nda 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bahar şenliği programı düzenlendi. Okulun kampüsünde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin katılımıyla etkinlikler yapıldı, yarışmalar düzenlendi. Müzik eşliğinde halayların çekildiği programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. MYO Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, öğrencilerin eğlenmesi ve motivasyonlarının artırılması için program düzenlediklerini belirtti. Yuca, bu tür etkinliklerin üniversite hayatında önemli olduğunu ve sosyalleşme ile birlik beraberlik için bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

08.05.2024 18:59
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Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksek Okulunda, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bahar şenliği programı düzenlendi.

Okulun kampüsünde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin katılımıyla etkinlikler yapıldı, yarışmalar düzenlendi.

Müzik eşliğinde halayların çekildiği programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

MYO Müdürü Prof Dr. İrşad Sami Yuca, gazetecilere, ???????öğrencilerin eğlenmesi ve motivasyonlarının artırılması için program düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin keyifli anlar yaşadığını ifade eden Yuca, "Bu tür etkinlikler üniversite hayatında önemlidir. Sosyalleşme ve birlik beraberlik için bu tür faaliyetlere devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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