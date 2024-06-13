Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri Köylerde Geleneksel Oyunlarla Çocukları Eğlendiriyor - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri Köylerde Geleneksel Oyunlarla Çocukları Eğlendiriyor

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün gönüllü öğrencileri, köylerde çocuklarla geleneksel oyunları oynayarak eğlendiriyor. Öğretim üyeleri tarafından başlatılan atölye çalışmaları sayesinde çocuklar, eğlenerek geleneksel oyunları öğreniyor ve kişisel becerilerini geliştiriyor. Üniversite öğrencileri, köylerde düzenledikleri etkinliklerle çocuklara geri dönüşümün önemi konusunda bilgiler aktarıyor ve onlarla birlikte seksek, çuval yarışı, halat yarışı gibi oyunlar oynuyor. Bu etkinlikler sayesinde çocukların hayal dünyaları gelişiyor ve eğlenerek öğrendikleri bilgiler daha kalıcı oluyor.

13.06.2024 13:17
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Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün gönüllü öğrencileri, atölye çalışmaları kapsamında gittikleri köylerde çocuklarla geleneksel oyunları oynayarak eğlendiriyor.

Temel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Kuru, çocukların eğlenerek geleneksel oyunları öğrenmeleri, kişisel becerilerini geliştirmeleri amacıyla geçen yıl "Topluma Hizmet" dersi kapsamında atölye çalışmaları başlattı.

Bu çalışmalara katılan öğretmen adayları, Rektörlüğün tahsis ettiği araçla gittikleri köylerde hem geleneksel oyunları tanıtmak hem de çocukları eğlendirmek için etkinlikler düzenledi.

Şu ana kadar 3 köyde 400 çocuğa ulaşan üniversite öğrencileri, onlarla seksek, çuval yarışı, halat yarışı, körebe, eski minder, mendil kapmaca, saklambaç, yumurta taşıma ve bezirganbaşı gibi oyunları oynadı, geri dönüşümün önemi konusunda bilgiler aktardı.

Son olarak merkeze bağlı Kumluca İlkokuluna giden öğrenciler, yaptıkları etkinliklerle çocukların eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Kuru, "Topluma Hizmet" dersi kapsamında kurdukları atölye ile köylerdeki çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocuklarla geleneksel oyunlar oynadıklarını anlatan Kuru, şunları kaydetti:

"Öğretmen adaylarımıza teorik eğitim verip onların sahaya inmelerini sağlıyoruz. Bu süreçte öğrenciler çok tecrübeler yaşadı. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve sıfır atık prensibiyle yola çıkarak atölyelerimizi kuruyoruz. Farklı isimlerle her hafta atölyemizin bir mottosu ve konusu oluyor. Çocuklarımız oyunlarla hem eğleniyor hem de öğreniyor. Başlangıçta basketbol, voleybol, futbol gibi oyunlara yönelmiştik. Aslında geleneksel çocuk oyunlarının bizlerde de heyecan uyandırdığını ve küçük çocuklara halen hitap ettiğini gözlemledik. Çocuklara geleneksel oyunları oynamaya başladık."

Çocukların geleneksel oyunlara ilgi gösterdiğini belirten Kuru, "Geleneksel yumurta taşıma oyununu oynadık fakat her bir yumurtaya geri dönüşüm eşyası olan plastik, cam, atık pil gibi isimler verdik. Çocuklar geleneksel oyunları oynayarak geri dönüşümün önemini de kavrıyor. Geçen yıl kurduğumuz atölyede gönüllü öğrenci sayımız 30'a yükseldi. Gönüllü öğrencilerimle bu etkinlikleri yapıyoruz. Köylerdeki çocukların gözlerindeki ışık bize heyecan veriyor. Daha çok çocuğun gönlüne dokunmayı istiyoruz." dedi.

"Çocukların yüzünde tebessüm olmak için buradayız"

Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Fatmanur Kaplan ise atölye kapsamında çocuklarla çok güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Geçmişte oynanan oyunları güncelleyerek çocuklara aktardıklarını söyleyen Kaplan, "Çocukların kendilerini daha özel hissettiklerini görüyoruz. Arkadaşlarımızla gönüllülük esasıyla buraya geliyoruz. Çocukların yüzünde tebessüm olmak için buradayız. Şehir merkezinde oynanan oyunların materyallerini buraya getirerek elimizden geldiğince fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocukların hayal dünyalarını geliştirmek için hikayeler anlattıklarını belirten Muhammed Yılmaz da "Çocuklar eğlenerek öğrendiği zaman bilgiler akıllarında daha kalıcı oluyor. Öğrencilerimize yaptığımız etkinliklerin hepsinin birer teması var. Çocuklar temalı oyunlar oynarken hem eğleniyor hem öğreniyor. Biz de ilk öğretmenlik tecrübelerimizi burada kazandık. Aynı zamanda pedagojik etkilerimiz biraz daha artı." ifadelerini kullandı.

Köydeki öğrencilerden Ömer Kotan, eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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