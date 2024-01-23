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Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Günleri'nde 10 bin kişi oyunları izledi - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Günleri'nde 10 bin kişi oyunları izledi

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Tiyatro Günleri' etkinliğinde sahnelenen 5 oyunu yaklaşık 10 bin kişi izledi. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, etkinliğe kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Etkinlik, Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde de devam edecek.

Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Günleri\'nde 10 bin kişi oyunları izledi
23.01.2024 - 10:42,
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Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 18-22 Ocak'ta düzenlenen "Tiyatro Günleri"nde sahnelenen 5 oyunu yaklaşık 10 bin kişi seyretti.

Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde, Muş Belediyesi, Malazgirt Belediyesi, Bulanık Belediyesi, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Turgut Özel Üniversitesinin desteğiyle "Tiyatro Günleri" etkinliği düzenledi.

Bu kapsamda kente gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, 1071 Malazgirt Kongre Merkezi'nde 5 oyun sahneledi.

Etkinlik, 24-28 Ocak'ta Malazgirt ve 30 Ocak-3 Şubat'ta Bulanık ilçelerinde devam edecek.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, etkinliğe kent sakinlerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Muş'taki programın tamamlandığını ancak ilçelerde devam edeceğini belirten Alican, şöyle devam etti:

"Muş'ta sahnelenen 5 oyunumuzu yaklaşık 10 bin kişi izledi. Herkese teşekkür ederim. Dünya tiyatro literatürünün en önemli oyunları arasında yer alan 5 oyun sahnelendi. Aynı oyunlar Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde de sahnelenecek. Muş'ta bu çapta bir tiyatro festivali daha önce düzenlenmedi, ilk kez biz düzenliyoruz. İlk başta endişeliydik, yeterli kişi gelip izler mi diye düşünüyorduk. Fakat beşinci günün sonuna geldiğimizde şunu çok rahat söylüyoruz, iyi ki tiyatro festivalimizi düzenledik. Buradaki sahnemiz yerini buldu."

Muş Alparslan Üniversitesinin tiyatro sahnesinin bölgedeki birçok sahneden iyi olduğunu dile getiren Alican, "2 bin kişilik koltuk sayısı olan bir sahne. Bu sahnemizde büyük rejili oyunların da düzenlenebileceğini gördük. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizde gerek tiyatro oyunları gerek konserlerle sanatsal faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bu kadar dolu bir salonda buluşacağımızı tahmin etmemiştim"

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Önder ise Muş'ta düzenlenen "Tiyatro Günleri"ne vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade etti.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın daveti üzerine Malatya'dan geldiklerini belirten Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine güzel seyircilerle bu kadar dolu bir salonda buluşacağımızı tahmin etmemiştim. Katılımlarından dolayı Muş halkına çok teşekkür ediyorum. Beş günde 10 bin seyirci ile buluştuk. Beş oyunumuzla bize kapılarını açan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü'müze çok teşekkür ediyorum. Bölge insanını mutlaka oyunlarımıza bekliyoruz. Muş etabımız tamamlandı. Malazgirt ve Bulanık'ta sahne alacağız. Etkinliğimiz 10 gün daha devam edecek. Oyunlarımız ücretsiz. Gelin sevdiklerinizle tiyatro keyfini yaşayın istiyoruz."

Seyircilerden Ömer Faruk Sayılgan, "Muş'ta esnafım, arkadaşlarımla geldik. Oyunları beğendik, etkileyiciydi. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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