Muş Alpaslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş Alpaslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Muş Alpaslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, yaklaşık 3 bin öğrencinin mezun olacağını belirtti. Törende konuşan Alican, mezun olan öğrencilerin Muş ve üniversitenin tanıtımını yapacaklarını vurgulayarak, kendilerini kurtarmaları gerektiğini ve insanlarla iyi diyalog kurmalarını söyledi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca ise öğrencilere başarılar dileyerek, gerçek başarının diplomaları en iyi şekilde değerlendirmekle sağlanacağını ifade etti. Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.

12.06.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Alpaslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun toplantı salonundaki programda konuşan Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kent genelinde 3 bine yakın öğrencinin mezun olacağını söyledi.

Bulanık ilçesinde de yüze yakın öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını belirten Alican, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerimiz, Türkiye'nin dört bir tarafında hem Muş'u hem de Muş Alparslan Üniversitesinin tanıtımını yapacaklar. Muş Alparslan Üniversitesi artık Türkiye'nin sayılı üniversitelerden biri oldu. Buradan çıktığınız zaman şunu hiçbir zaman unutmayın, eğer bir insan kendini kurtaramazsa, başkasını kurtaramaz. Onun için amacımızın, hedefimizin kendimizi kurtarmaya yönelik olması lazım. İnsanlarla iyi diyalog kurun. Lütfen kendinize güvenin, çalışın. İnsanın hayatı her zaman deneyimlerden geçer. Kendinize değer verin. Her insan kendisinden sorumludur. Kendisinin geleceğini inşa eden insan herşeyi başaran insandır. Buradan mezun olacak tüm öğrencilerime başarılar diyorum."

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca ise "Bugün burada aldığınız diplomalar, sizlerin emeklerinizin ve çalışmalarınızın birer nişanıdır ancak unutmayın ki gerçek başarı, bu diplomaları en iyi şekilde değerlendirmekle, öğrendiklerinizi hayata geçirerek topluma faydalı bireyler olmakla sağlanır. Yeni hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun." dedi.

Okulu birincilikle bitiren Betül Eser de destekleri ve emeklerinden dolayı ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.

Törene Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğullar, Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, kurum amirleri, öğretim görevlisi ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Alican, Bulanık, Rektör, Muş, Belediye, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Alpaslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:32:47. #1.11#
SON DAKİKA: Muş Alpaslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement