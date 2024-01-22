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Muş Belediyesi Kadrolu ve Sürekli İşçilerin Yıllık Toplu Sözleşmesini İmzaladı - Son Dakika
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Muş Belediyesi Kadrolu ve Sürekli İşçilerin Yıllık Toplu Sözleşmesini İmzaladı

Muş Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu ve sürekli işçilerin yıllık toplu sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme, işçilerin maaşına yüzde 115 zam içermektedir. Belediye Başkanı Feyat Asya, işbirliğiyle kenti daha iyi yerlere taşıyacaklarını belirtti ve çalışanlara yüzde 115 zam yapıldığını açıkladı.

Muş Belediyesi Kadrolu ve Sürekli İşçilerin Yıllık Toplu Sözleşmesini İmzaladı
22.01.2024 - 19:11,
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Muş Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu ve sürekli işçilerin yıllık toplu sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Feyat Asya, Hak İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Kalır, başkan yardımcıları, birim amirleri ve işçiler katıldı.

Toplantıda işçilerin maaşına yüzde 115 zam içeren toplu sözleşme imzalandı.

Asya, yaptığı açıklamada, 10 yıllık görevi süresince başarılı bir tablo çizdiklerini, kurumun bütün birimlerinde çalışan personel ile büyük bir aile olduklarını söyledi.

Bu işbirliğiyle kenti daha iyi yerlere taşıyacaklarını belirten Asya, "Sizlerin desteği ve Muş halkının kadirşinaslığıyla, asli gayemiz bu şehri olması gereken noktaya taşımaktır. Bundan sonra da sizlerle, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle kenti daha iyiye ulaştırmak için gayret içinde olacağız. Asgari ücrete yüzde 49 ve memurlara yüzde 50 oranında bir zam geldi. Biz de sizlerin taban aylığına yüzde 115 zam yapıyoruz. Sosyal haklarınızı da enflasyonun altında kalmaması adına yüzde 65 oranında artırıyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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