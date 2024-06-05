Muş Bulanık'ta Kültür Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Kültür Şenliği Düzenlendi

Muş Bulanık\'ta Kültür Şenliği Düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında ilçe stadyumunda bir kültür şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler, golf, halat çekme, çuval yarışı, voleybol ve futbol gibi etkinliklere katıldı. Proje koordinatörü Mücahit Akarsu, projenin 12 pilot ilde uygulandığını belirtti ve öğrencilerin milli, manevi, insani ve kültürel değerlerini benimsemelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Şenliğe, ilçe milli eğitim müdürü, meslek yüksek okulu müdürü, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

05.06.2024 19:09
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Muş'un Bulanık ilçesinde Kültür Şenliği düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında ilçe stadyumunda düzenlenen şenlikte öğrenciler, golf, halat çekme ve çuval yarışı, voleybol, futbol oynadı.

Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli ingilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Mücahit Akarsu, projenin 12 pilot ilde uygulandığını belirtti.

Öğrencilerin milli, manevi, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Akarsu, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde 4 kurs açtık. Yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesini benimseyen projemizde çevre temizliği, fidan dikimi, kumbara ve yardımlaşma, ramazan ayı etkinlikleri düzenledik. Bu bağlamda desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Oğuzhan Ocak'a, emeği geçen kurum amirleri ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Şenliğe, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, kurum amirleri öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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