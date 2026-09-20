Muş Bulanık\'ta Su Sporları ve Plaj Oyunları Şenliği ilk kez çocuk ve gençleri buluşturdu

Muş'un Bulanık ilçesinde çocuk ve gençlerin farklı spor dallarıyla buluştuğu "Su Sporları ve Plaj Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gölpark Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuk ve gençler, çeşitli su sporları ve sportif aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte kano, yunus bisikleti, şişme deniz botu gibi su sporlarının yanı sıra mini golf, langırt, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, badminton, basketbol, bisiklet turu ve okçuluk gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuk ve gençler, farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Vali Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, gençlerin spor imkanlarından faydalanmasını istediklerini söyledi.

Muş'un Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illerinden biri olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımızın hem zararlı alışkanlıklardan uzak kalması hem daha sağlıklı bir vücuda sahip olması hem de daha mutlu olmaları için sporla dolu bir hayatlarının olması lazım. Biz de bu amaç doğrultusunda saydığımız tüm bileşenlerle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Okul sporlarında lisanslı sporcu sayısındaki artışta üst üste Türkiye birincisi olduk. Şu anda sahip olduğumuz lisans sayısı ve branşlarla Türkiye'de ilk 10'da yer alıyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Aşağı yukarı her iki öğrencimizden biri lisanslı olarak sporun bir dalıyla uğraşıyor."

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ise ilçede ilk kez düzenlenen şenliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gün boyu süren şenliğe vali yardımcıları Ferhat Altay ve Elif Meram, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Özer, Varto Kaymakamı Abdulkadir Işık, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Korkut Kaymakamı Ahmet Sami Meram, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, belde belediye başkanları, antrenörler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.