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Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Kantar, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki fotoğrafları inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Kantar, fotoğrafları çeken muhabirleri de tebrik etti.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:06
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Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kantar, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafına oy veren Kantar, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'nın "Kayıp" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğraflarını seçen Kantar, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Kantar, fotoğrafları çeken muhabirleri de tebrik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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