Muş Folklor Kulübü Türkiye Finaline Yükseldi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen halk oyunları müsabakalarında, Muş Folklor Kültür Spor Kulübü ekibi Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Kentte gerçekleştirilen Kulüpler Arası İl Birinciliği yarışmasında iki kategoride de il birincisi olan kulüp, 22-23 Mayıs'ta Van'da düzenlenen Kulüpler Arası Bölge Yarışması'nda da derece elde etti.

Muş temsilcisi, erkekler büyükler kategorisinde bölge birincisi, kadınlar büyükler kategorisinde ise bölge ikinciliğini kazandı.

Kulüp Başkanı Muhammed Yavuz, elde edilen başarıların ardından Muş Folklor Kültür Spor Kulübü'nün 13-15 Haziran'da Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye finallerine katılacağını söyledi.

Kulübün, Türkiye finalinde Muş'u erkekler büyükler kategorisinde temsil edeceğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Van'da 4 ilin katıldığı bölge birinciliği için çok emek verdik. Yıllardır alamadığımız başarının karşılığını bu yıl daha fazla çalışarak elde ettik. İlimizi bölgede başarıyla temsil ettik. Türkiye finalinde de birinci olmayı hedefliyoruz."