Muş Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Muş Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Muş Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, yıl boyunca açılan kurslara katılanların ürünleri sergilendi. Vali Çakır, kurslara katılımın yoğun olduğunu belirterek, kadınların da kurslara katılmasını istedi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran ise gelecek dönemde de vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

06.06.2024 17:41
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Muş Valisi Avni Çakır, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, yıl boyunca açılan kurslara katılanların yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen serginin açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Çakır, kent genelinde açılan kurslara binlerce kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurslara kadınların katılmasını isteyen Çakır, "Açtığımız kurslara çok ciddi bir katılım oldu. Bu kurslarda amacımız kadınlarımızı, gençlerimizi geleceğe daha güçlü şekilde hazırlamak, niteliklerini artırmak, becerilerinin açığa çıkmasına fırsat vermek ve emsallerine göre daha ileri gidenlere de ticari birtakım kapıları açmaktır. Bu anlamda 7'den 70'e her yaş kesimine hitap eden her konuda kursumuzu açıyoruz. Yeter ki kursiyerlerimiz oluşsun. Sonuna kadar bu kursların destekçisiyiz." diye konuştu.

Kurslarda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını belirten Çakır, emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran ise merkez olarak vatandaşların ve kurumların ihtiyaç duyduğu kursları tespit ettiklerini bildirerek, yıl boyunca bu kursları düzenlediklerini aktardı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında merkez olarak 1556 kurstan 15 bin 287'si kadın olmak üzere 23 bin 287 kişinin faydalandığını belirten Oran, "Gelecek dönemde de kurumlarımızla vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Çakır, beraberindekilerle açılışını yaptığı sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

Açılışa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, kurum amirleri, kursiyerler, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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