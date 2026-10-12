Muş Hasköy'de son iki ayda 3 kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı, 6 rulo kablo bulundu - Son Dakika
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Muş Hasköy'de son iki ayda 3 kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı, 6 rulo kablo bulundu

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Muş Hasköy\'de son iki ayda 3 kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı, 6 rulo kablo bulundu
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Muş Hasköy'de son iki ayda 3 ayrı kablo hırsızlığının şüphelisi olduğu öne sürülen kişi, Valilik açıklamasına göre yakalandı. Adresindeki aramada 6 rulo altyapı kablosu ile sırt çantası içinde testere, kesici alet ve el testeresi bulundu.

Muş'un Hasköy ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Gazi Caddesi'nde kablo hırsızlığı yapıldığı ihbari üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmayla son iki ayda 3 ayrı kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 6 rulo altyapı kablosu ile sırt çantası içinde testere, kesici alet ve el testeresi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş Hasköy'de son iki ayda 3 kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı, 6 rulo kablo bulundu - Son Dakika
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