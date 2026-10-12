Muş Hasköy\'de son iki ayda 3 kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı, 6 rulo kablo bulundu

Muş'un Hasköy ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Gazi Caddesi'nde kablo hırsızlığı yapıldığı ihbari üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmayla son iki ayda 3 ayrı kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 6 rulo altyapı kablosu ile sırt çantası içinde testere, kesici alet ve el testeresi ele geçirildi.