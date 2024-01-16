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Muş İl Jandarma Komutanlığı, Altınova Beldesi İlkokulu'nda trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Muş İl Jandarma Komutanlığı, Altınova Beldesi İlkokulu'nda trafik eğitimi verdi

Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Altınova beldesinde bulunan ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Korkut ilçesine bağlı Altınova Beldesi İlkokulu'ndaki 48 öğrenciye çizgi film izletilerek trafik kuralları anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Altınova Beldesi İlkokulu\'nda trafik eğitimi verdi
16.01.2024 - 14:41,
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Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Altınova beldesinde ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri Korkut ilçesine bağlı Altınova Beldesi İlkokulu'ndaki 48 öğrenciyi, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Çizgi film izletilmesiyle son bulan eğitimde, öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

Kaynak: AA
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