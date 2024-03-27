Muş İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu öğrencileri, hatimleri Filistinlilere armağan edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu öğrencileri, hatimleri Filistinlilere armağan edecek

Muş İl Müftülüğüne bağlı Kur\'an Kursu öğrencileri, hatimleri Filistinlilere armağan edecek

Muş İl Müftülüğüne bağlı Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan boyunca indirecekleri hatimleri Filistinlilere armağan edecek. İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek isteyen öğrenciler, bir ay boyunca indirecekleri hatim ve yapacakları mukabeleyi hayatını kaybeden Filistinlilere hediye etmeye karar verdi. Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Mahsum Eminoğlu, saldırıların bir an önce son bulmasını dilediklerini belirtti.

27.03.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Müftülüğüne bağlı Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan boyunca indirecekleri hatimleri Filistinlilere armağan edecek.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki kursta eğitim alan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek istedi.

Öğrenciler, bir ay boyunca indirecekleri hatim ve yapacakları mukabeleyi hayatını kaybeden Filistinlilere armağan etmeye karar verdi.

Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Mahsum Eminoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini, binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Ramazanın manevi iklimi dolayısıyla böyle bir karar aldıklarını belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak adına yaşları 10-18 arası hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizle mukabele okuyor, dua ediyoruz. Onlar sadece kendileri için değil tüm Müslümanlar için mücadele ediyor. Herkesin maddi ve manevi destek çıkması, yaşananlara kimsenin seyirci kalmaması gerekiyor. Saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Muş, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu öğrencileri, hatimleri Filistinlilere armağan edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:35 Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:48 AIM Startup, küresel trendlerle startup başarısını şekillendiriyor AIM Startup, küresel trendlerle startup başarısını şekillendiriyor
14:29 Entübe edilen Kadir İnanır’ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun
13:21 Tayland’da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Tayland'da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
12:57 Kanserle savaşan Kate Middleton’a en büyük destek ailesinden geldi Kanserle savaşan Kate Middleton'a en büyük destek ailesinden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 17:10:26. #1.11#
SON DAKİKA: Muş İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu öğrencileri, hatimleri Filistinlilere armağan edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement