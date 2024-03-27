Muş İl Müftülüğüne bağlı Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan boyunca indirecekleri hatimleri Filistinlilere armağan edecek.
Muratpaşa Mahallesi'ndeki kursta eğitim alan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek istedi.
Öğrenciler, bir ay boyunca indirecekleri hatim ve yapacakları mukabeleyi hayatını kaybeden Filistinlilere armağan etmeye karar verdi.
Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Mahsum Eminoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini, binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini söyledi.
Ramazanın manevi iklimi dolayısıyla böyle bir karar aldıklarını belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:
"Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak adına yaşları 10-18 arası hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizle mukabele okuyor, dua ediyoruz. Onlar sadece kendileri için değil tüm Müslümanlar için mücadele ediyor. Herkesin maddi ve manevi destek çıkması, yaşananlara kimsenin seyirci kalmaması gerekiyor. Saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz."
Son Dakika › Güncel › Muş İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu öğrencileri, hatimleri Filistinlilere armağan edecek - Son Dakika
Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpıp refüje girdi. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Alay komutanı bölgede incelemelerde bulundu ve kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar'ın duruşması, eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada bir minibüs ve 2 otomobil birbirlerine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor. Ayrıca, üreticilere bahçe ıslahı konusunda teknik destek sağlanıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Partisinin Batman mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdoğan, "Mehmet Şimşek'e itimadımız tam" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?