Muş Korkut\'ta 10 gönüllü genç köy okulunu boyayıp eğitime hazırladı

Muş'un Korkut ilçesinde 10 gönüllü genç, bakım ve onarımını yaptıkları Kocatarla İlkokulu'nu rengarenk boyayarak ve eksiklerini gidererek yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı.

Korkut Gençlik Merkezi'nde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında, il merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Kocatarla İlkokulu'nda öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için çalışma başlattı.

Boya ve tadilat malzemeleriyle köye giden 10 gönüllü genç, okulda görev paylaşımı yaptı. Bir grup okulun bahçesindeki kurumuş otları biçerken, diğerleri musluk ve lavaboları değiştirdi, sıra, masa ve kapıların bakım ve onarımını yaptı.

Okulun dış cephesini de rengarenk boyayan gençler, eğitim yuvasına yepyeni bir görünüm kazandırdı.

Çalışmalarını tamamlayan gençler, öğrenciler için hazırladıkları akıl ve zeka oyunları ile spor malzemelerini de sınıflardaki sıraların üzerine bıraktı.

"Huzur ve mutluluk içerisinde burada eğitimlerini sürdürecekler"

Okuldaki çalışmalara destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gönüllülük faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Gönüllü faaliyetlere katılımın "Genç Gönüllüler" internet sayfası üzerinden sağlandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu sayfa kapsamında gönüllü faaliyet yapacak kurum ve kuruluşlar ilanlarını veriyor. Gönüllü gençlerimiz ve vatandaşlarımız da buradan müracaatlarını yaparak gönüllülük faaliyetlerine katılıyor. Biz de Sayın Valimizin himayesinde, Gençlik Merkezimizin koordinesinde bugün Kocatarla İlkokulu'nu rengarenk boyamak için buradayız. Sadece boyama değil, okulun diğer bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Bahçenin, lavaboların ve elektrik aksamının bakım ve onarımını gönüllülerimiz ve personelimizle birlikte yapıyoruz. Amacımız, insanlarımıza gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu göstermek. İnsanlar gönüllü faaliyetlere katıldığında gerçekten huzur buluyor ve başkalarına faydalı olduğunu hissediyor. Bu faaliyetler aynı zamanda gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. İnşallah öğrencilerimiz eğitime başladığında karşılarında rengarenk bir okul bulacaklar. Huzur ve mutluluk içerisinde burada eğitimlerini sürdürecekler."

"Eğitim yolculuğuna küçük de olsa bir katkı sunduk"

Korkut Gençlik Merkezi Müdürü Hadis Çiçek de "Bizim için bu çalışma, sadece bir okulun duvarlarını boyamak ya da birkaç eksikliği gidermekten çok daha fazlasıydı. Amacımız çocuklarımızın pazartesi okullarına geldiklerinde daha renkli, daha güzel ve kendilerine değer verildiğini hissettikleri bir ortamla karşılaşmalarını sağlamak. Bir duvarı boyarken aslında çocuklarımızın hayallerine renk kattık, bir eksikliği giderirken onların eğitim yolculuğuna küçük de olsa bir katkı sunduk. Gençlerimizin gönüllülük ruhuyla ortaya koyduğu emek, iyiliğin paylaştıkça çoğaldığını ve birlikte hareket edildiğinde çok daha güzel sonuçlar ortaya çıktığını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Çocukların gönlüne dokunduğumuz için çok mutluyum"

Gönüllülerden Habibe Turan ise köy okulunu boyayarak çocukların hayatına da renk katmak istediklerini söyledi.

Turan, "Aslında burada sadece bir duvarın renklendiğini görüyorlar ama ben sadece duvara değil, çocukların hayatına da güzel bir renk kattığım için mutluluk hissediyorum. Bu duygu sadece çocukların değil, benim hayatıma da renk katıyor." dedi.

Gönüllülerden lise öğrencisi Nupelda Turan, "Çocuklar pazartesi günü buraya geldiklerinde sevinsinler ve mutlu olsunlar diye buradayız. Çok güzel geçti ve benim için güzel bir deneyim oldu. Çocukların gönlüne dokunduğumuz için çok mutluyum." diye konuştu.