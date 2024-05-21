Muş Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müzeler Haftası etkinliği düzenledi

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Muş Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Muş Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Cahit Abukan, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Abukan, Türkiye'de 18-24 Mayıs'ın Müzeler Haftası olarak kutlandığını belirterek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu kapsamda etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Çocuklarla müzeyi gezdiklerini anlatan Abukan, Muş'un tarihi bakımdan bir açık hava müzesi gibi olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül ise Anadolu'nun dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını belirterek, eski medeniyet kalıntılarının Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen kazılarla gün yüzüne çıkarılarak müzelerde sergilendiğini söyledi.

Muş'un açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Şengül, "Malazgirt ilçemizde 1071 Malazgirt Savaşı'nın geçtiği alanda sondaj ve kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde devam ediyor. Kazılardan çıkacak eserlerimizi de Muş Arkeoloji Müzesi, Malazgirt Etnografik ve Panoramik Müzelerimizde sergileyeceğiz." diye konuştu.