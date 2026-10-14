Muş Milletvekili Şimşek, Terörsüz Türkiye\'ye yüzde 70-80\'in destek verdiğini söyledi

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentte basın mensuplarıyla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye" süreci ile Muş'ta eğitim, sağlık ve tarım alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Şimşek, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terör nedeniyle büyük acılar yaşadığını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin kardeşlik, dayanışma ve birlikte yaşama anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Ben 4 dönemdir parlamentodayım, hayatımın en güzel oyunu o gün kullandım. Kardeşlik adına, yeni yüzyıl adına, bundan sonraki süreçte birlikte yaşama, dayanışma ve birbirini anlama adına güçlü liderimizin, Devlet Bey'in, DEM Parti'nin ve diğer partilerin desteğiyle parlamentomuzda coşku içerisinde kucaklaşarak oy kullandık. O oylardan birini seve seve ben kullandım. Muş'un evladı olarak o gün o oyu bütün Muş adına kullandım."

Sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve toplumun önemli bir kesiminden destek gördüğünü belirten Şimşek, "Artık hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin. 'Benim başıma geldi, kardeşimin, arkadaşımın, komşumun başına gelmesin' diyen insanların desteği var. Toplumun yaklaşık yüzde 70-80'i bu projeye kardeşlik ve dayanışma adına destek veriyor. İnşallah bunlar zamanla taçlanacaktır." dedi.

Muş'ta öğretmen sayısı 7 bin 500'e ulaştı

Muş'un eğitim, sağlık ve tarım alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Şimşek, kentte son iki yılda yeni derslik ihtiyacının kalmadığını söyledi.

Depreme dayanıksız okulların yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Şimşek, geçen yıl Muş merkezindeki ve ilçelerdeki 13 lisenin depreme dayanıklılık açısından incelendiğini, riskli yapıların yenilenmesi için çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Kentteki öğretmen sayısının da önemli ölçüde arttığını vurgulayan Şimşek, geçmiş yıllarda yaklaşık 2 bin olan öğretmen sayısının bugün 7 bin 500 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Tarım ve hayvancılığın Muş'un temel geçim kaynakları arasında yer aldığına vurgu yapan Şimşek, sulanabilir arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Muş Ovası'nda 78 bin hektar, Liz, Bulanık ve Malazgirt ovalarıyla birlikte toplam yaklaşık 3,6 milyon dönüm sulanabilir arazi bulunduğunu dile getiren Şimşek, Muş Ovası Sulama Projesi'nin tamamlandığını anımsattı.

Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 14 Temmuz 2027'de açılmasının hedeflendiğini hatırlatan Şimşek, kentteki doktor sayısının hasta yoğunluğunu karşılamakta yetersiz kaldığını ve bu durumun randevu sorunlarına yol açtığını kaydetti.

Şimşek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi ve hastanelerden daha rahat randevu alabilmesi için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.