Muş Milletvekili Şimşek, Terörsüz Türkiye'ye yüzde 70-80'in destek verdiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş Milletvekili Şimşek, Terörsüz Türkiye'ye yüzde 70-80'in destek verdiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Milletvekili Şimşek, Terörsüz Türkiye\'ye yüzde 70-80\'in destek verdiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, basın mensuplarıyla buluştuğu programda Terörsüz Türkiye sürecini ve kentteki çalışmaları değerlendirdi. Şimşek, sürece toplumun yaklaşık yüzde 70-80'inin destek verdiğini, Muş'ta öğretmen sayısının 7 bin 500'e ulaştığını söyledi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentte basın mensuplarıyla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye" süreci ile Muş'ta eğitim, sağlık ve tarım alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Şimşek, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terör nedeniyle büyük acılar yaşadığını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin kardeşlik, dayanışma ve birlikte yaşama anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Ben 4 dönemdir parlamentodayım, hayatımın en güzel oyunu o gün kullandım. Kardeşlik adına, yeni yüzyıl adına, bundan sonraki süreçte birlikte yaşama, dayanışma ve birbirini anlama adına güçlü liderimizin, Devlet Bey'in, DEM Parti'nin ve diğer partilerin desteğiyle parlamentomuzda coşku içerisinde kucaklaşarak oy kullandık. O oylardan birini seve seve ben kullandım. Muş'un evladı olarak o gün o oyu bütün Muş adına kullandım."

Sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve toplumun önemli bir kesiminden destek gördüğünü belirten Şimşek, "Artık hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin. 'Benim başıma geldi, kardeşimin, arkadaşımın, komşumun başına gelmesin' diyen insanların desteği var. Toplumun yaklaşık yüzde 70-80'i bu projeye kardeşlik ve dayanışma adına destek veriyor. İnşallah bunlar zamanla taçlanacaktır." dedi.

Muş'ta öğretmen sayısı 7 bin 500'e ulaştı

Muş'un eğitim, sağlık ve tarım alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Şimşek, kentte son iki yılda yeni derslik ihtiyacının kalmadığını söyledi.

Depreme dayanıksız okulların yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Şimşek, geçen yıl Muş merkezindeki ve ilçelerdeki 13 lisenin depreme dayanıklılık açısından incelendiğini, riskli yapıların yenilenmesi için çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Kentteki öğretmen sayısının da önemli ölçüde arttığını vurgulayan Şimşek, geçmiş yıllarda yaklaşık 2 bin olan öğretmen sayısının bugün 7 bin 500 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Tarım ve hayvancılığın Muş'un temel geçim kaynakları arasında yer aldığına vurgu yapan Şimşek, sulanabilir arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Muş Ovası'nda 78 bin hektar, Liz, Bulanık ve Malazgirt ovalarıyla birlikte toplam yaklaşık 3,6 milyon dönüm sulanabilir arazi bulunduğunu dile getiren Şimşek, Muş Ovası Sulama Projesi'nin tamamlandığını anımsattı.

Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 14 Temmuz 2027'de açılmasının hedeflendiğini hatırlatan Şimşek, kentteki doktor sayısının hasta yoğunluğunu karşılamakta yetersiz kaldığını ve bu durumun randevu sorunlarına yol açtığını kaydetti.

Şimşek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi ve hastanelerden daha rahat randevu alabilmesi için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
MilletvekiliPolitikaAK PartiTürkiyeGüncelMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akılalmaz Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
19:59
İstanbul’da lüks plazanın otoparkını su bastı Tepki gecikmedi
İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi
19:40
Fenerbahçe’den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
19:04
İstanbul’da durum ciddi Vali Gül’den “Evden çıkmayın“ çağrısı
İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 20:16:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Muş Milletvekili Şimşek, Terörsüz Türkiye'ye yüzde 70-80'in destek verdiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei