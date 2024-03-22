Muş Ovası Sular Altında Kalıyor

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Muş Ovası sular altında kaldı

MUŞ - Muş'ta bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Muş Ovası, tarım arazileri ve evler su altında kalırken bölgedeki vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Yağışlardan dolayı Muş Ovası ve bazı tarım arazileri göle döndü. Hasköy'de ise bazı caddeler su altında kalırken vatandaş ve öğrenciler zor anlar yaşadı. Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Muş Ovası'nda yaşanan su baskınları, çiftçileri endişelendiriyor.

Hasköy 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Sami Ay ise ilçede bir haftadan beri yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Bir haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Muş Ovası, bazı vatandaşlarımızın evleri ve okul yolları su altında kaldı. İlçede yağış halen devam ediyor. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Muş Ovası ve tarım arazileri su altında kaldı. Ev ve okul yolları su altında, öğrencilerimiz zor gidip geliyor" dedi.