Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekiplerince 1 ton 200 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, bir adrese düzenlenen operasyonda 1 ton 200 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 1 Ton Bandrolsüz Tütün Ele Ge geçirildi - Son Dakika
