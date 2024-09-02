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Muş'ta 15 bin öğrenci için uyum eğitimi programı başladı

MUŞ - Muş'ta birinci sınıf ve okul öncesi eğitime başlayan 15 bin 544 öğrenci için ders zili çaldı.

Muş'ta ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi eğitime başlayacak öğrencilerin, yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Çocukların okul kaygılarını gidermek için uygulanan 'Uyum Haftası' programı çerçevesinde veliler, öğrencileri ile birlikte okula gelerek çocukların uyum sürecine katkıda bulundu. Muş Bal Peteği Anaokuluna velileriyle gelen öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Heyecanlı oldukları gözlemlenen öğrenciler, öğretmenlerinin sınıflara girmesiyle ders başı yaptılar.

Öğrencilerin okula gelmeleri için motive edeceklerini söyleyen Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, haftanın çocuklar için önemli olduğunu ifade ederek, "2024-2025 eğitim öğretim yılının Uyum Haftası sürecine başlamış bulunmaktayız. Ülkemiz genelinde bugün okul öncesi ve birinci sınıflarımızın uyum süreci başladı. Uyum Haftası etkinlikleriyle çocuklarımızı okulda uyum çalışmalarını yaparak birbirlerini, okullarını ve öğretmenlerini tanımalarını sağlayacağız. Öğrencilerimizi okula gelmeleri için motive edeceğiz. Bugün Bal Peteği Anaokulunda öğrencilerimizi ziyaret etmiş bulunmaktayız. İlimiz genelinde 15 bin 544 öğrencimiz bugün itibariyle Uyum Haftası etkinliklerine başlamış bulunmaktadır. Kazasız, belasız bir şekilde daha etkin, daha verimli, daha hoşgörü ortamı içerisinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline yakışır bir şekilde tamamlamayı yüce Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında daha yetkin ve erdemli bireyler olarak yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Çocuklarımızın milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri eyleme dönüştürmeleri için çalışacağız" dedi.