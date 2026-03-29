Muş'ta 210 Köy Okuluna Mobil Onarım Desteği
29.03.2026 11:18
Muş'ta mobil onarım ekibi, 2025'ten bu yana 210 köy okulunun bakım ve onarımını tamamladı.

Muş'ta Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil onarım ekibi, 2025'ten bu yana 210 köy okulunun bakım ve onarımını tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için elektrik, tesisat, mobilya ve kaynak ustalarıyla mobil onarım ekibi kurdu.

Okul müdürleri ve öğretmenlerin talebi üzerine köylere giden ekip, okulların eksikliklerini gidererek bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Yaz kış demeden kilometrelerce yol kateden ekip, merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çukurbağ ile 52 kilometre uzaklıktaki Üçsırt köylerindeki okulların kapı, pencere, sıra, masa, dolap, musluk ve prizlerini onardı, kırılan parçaları yeniledi.

"Yaklaşık 2 milyon 800 bin lira tasarruf sağladığımızı öngörüyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AA muhabirine, mobil onarım ekibinin başta köy okulları olmak üzere tüm okullarda bakım ve onarım hizmeti verdiğini söyledi.

Okullardan gelen talepler üzerine ekiplerin yola çıktığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarla hem zaman hem de maliyet açısından ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Daha önce ihale yoluyla alınan hizmetleri, sadece malzeme temin ederek ve ustalarımızın gayretiyle çok daha hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre yaklaşık 2 milyon 800 bin lira tasarruf sağladığımızı öngörüyoruz.??????? Aşırı don nedeniyle sistemlerde sık sık çatlamalar, arızalar ve kırılmalar meydana geliyor. Ekibimiz, bu durumlara hızlıca müdahale ederek bakım ve onarımları gerçekleştiriyor. Elektrik arızalarını gideriyor, bacaların temizliği yapılıyor, soba kurulumu konusunda öğretmenlerimize destek olunuyor. Kapı ve pencere kırıkları ile diğer arızalar hızlı bir şekilde onarılıyor."

Ekibin çalışmalarının kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren Altay, "Tüm bu çalışmalar, çocuklarımızın daha mutlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için yapılıyor. Ekibimiz, olumsuz hava koşullarına rağmen hafta içi ve hafta sonu hatta akşam saatlerinde dahi arızalara müdahale ediyor." dedi.

"Yaz kış demeden çalışıyoruz"

Mobil onarım ekibinin koordinatörü Orhan Araz da bazen 150-200 hatta 300 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Araz, "İl genelinde 702 okul bulunuyor. 2025'ten bu yana 210 okulumuzun tamiratını yaptık. Talep olduğu sürece gitmeye devam edeceğiz. Yaz kış demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

Tadilat çalışmalarının yapıldığı Çukurbağ İlkokulunda müdür yetkili olarak görev yapan Ahsen Güney de "Okulumuzun onarım gerektiren yerleri vardı. Su tesisatımız patlamıştı, kapı kollarımızda ve prizlerimizde sorun vardı. Arıza talebi oluşturduk, çok hızlı bir şekilde mobil ekip geldi ve arızalarımızı giderdi. Ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

11:15
Dubai felaketi yaşıyor Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:26
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme Zamanlama manidar
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
10:13
Savaşta yeni cephe açıldı Husiler’den İsrail’e saldırı
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
