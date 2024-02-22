Muş'ta 3 Ayaklı Oğlak Evde Özenle Bakılıyor - Son Dakika
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Muş'ta 3 Ayaklı Oğlak Evde Özenle Bakılıyor

Muş\'ta 3 Ayaklı Oğlak Evde Özenle Bakılıyor

Muş'ta besicilik yapan Raif Korkmaz, iki gün önce dünyaya gelen ve 'Pamuk' adını verdiği 3 ayaklı oğlağa evinde özenle bakıyor. Oğlağın diğer hayvanların arasında kalamadığını belirten Korkmaz, evde süt vererek büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

22.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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Muş'ta besicilik yapan Raif Korkmaz, iki gün önce dünyaya gelen ve "Pamuk" adını verdiği 3 ayaklı oğlağa evinde özenle bakıyor.

Merkeze 34 kilometre mesafedeki Savaşçılar köyünde yaşayan Raif Korkmaz ait keçi, 2 gün önce sağ arka ayağı olmayan oğlak doğurdu.

Sabah ağıla gittiğinde 3 ayaklı oğlakla karşılaşınca şaşkınlık yaşayan Korkmaz, yürüyemeyen ve diğer hayvanların arasında ezilme tehlikesi yaşayan oğlağı evine götürerek beslemeye başladı.

Çocuklarının da sevgiyle baktığı oğlağa "Pamuk" ismini veren Korkmaz, 30 yıldır köyde besicilik yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Keçinin 2 gün önce akşam saatlerinde doğurduğunu belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Sabah annesinden süt emen oğlağın ayakları üstünde duramadığını gördüm. Bir ayağının eksik olduğunu görünce şaşırdık. Yürüyemediği için eve götürerek beslemeye başladık. Çocuklar çok seviyor. Komşular merak edip gelip bakıyor. İsmini 'pamuk' koyduk. Ailemizin yeni üyesi."

Oğlağın diğer hayvanların arasında kalamadığını, bu nedenle evde bakımını yaptıklarını anlatan Korkmaz, "Ona bebek gibi bakıyoruz, süt veriyoruz. Çocuklar ilgileniyor. Üşümesin diye sobanın yanında yer yaptık. İnşallah büyüteceğiz." dedi.

Raif Korkmaz'ın kızı Damla Nur Korkmaz da "Oğlağın 3 ayaklı olduğunu görünce çok şaşırdık ve eve getirdik. Evde süt vererek bakmaya çalışıyoruz. Çok seviyorum. Sabah kalkınca besliyorum. Okuldan çıktığımda hemen 'Pamuk'un yanına geliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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