Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlandı; törenlere protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Bulanık Kaymakamlığınca Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Ömer Övünç Koşansu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Daha sonra Kaymakam Koşansu makamında tebrikleri kabul etti.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Malazgirt

Malazgirt'te de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Garnizon Komutanı Binbaşı Erkan Boz, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Oğuzkaan Erol, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Malazgirt, Bulanık, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti
KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:42:38. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement