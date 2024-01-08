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Muş'ta 38 projeye 66 milyon lira hibe desteği verildi - Son Dakika
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Muş'ta 38 projeye 66 milyon lira hibe desteği verildi

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) tarafından geçen yıl, toplam yatırım tutarı 116 milyon 153 bin lira olan 38 projeye 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verildi. Bu projelere 2024 yılı içinde 28 milyon 110 bin lira hibe ödemesi yapılacak ve toplamda 94 milyon 965 bin lira finansal destek sağlanacak. Muş'ta IPARD I ve IPARD II dönemlerinde uygun görülen 248 projeye 278 milyon 223 bin lira hibe ödemesi yapıldı ve bu projelerin toplam yatırım tutarı 484 milyon 669 bin lira oldu. 2024 yılında yapılacak hibe ödemeleri ile hayata geçecek yatırım sayısının 267'ye çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, bu yıl uygulamaya geçecek olan IPARD III programı ile Muş ve Bitlis illerinde arıcılık, et ve süt besiciliği, zanaatkarlık ve gıda işleme, et ve süt işleme, kırsal turizm, balıkçılık ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırım desteklemeleri devam edecek.

Muş\'ta 38 projeye 66 milyon lira hibe desteği verildi
08.01.2024 - 12:33,
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Muş'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) tarafından geçen yıl, toplam yatırım tutarı 116 milyon 153 bin lira olan 38 projeye 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verildi.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, kentte IPARD Programı kapsamında yatırım destekleme faaliyetleri devam ediyor.

TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne, kentte geçen yıl, toplam yatırım tutarı 116 milyon 153 bin lira olan 38 projeye 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verdiklerini belirtti.

Söz konusu projelere 2024 yılı içinde 28 milyon 110 bin lira hibe ödemesi yapılacağını bildiren Süne, "Böylece projelere toplam 94 milyon 965 bin lira finansal destek verilmesi planlanmaktadır. Kurumumuz tarafından Muş'ta IPARD I ve IPARD II dönemleri boyunca uygun görülen 248 projeye 278 milyon 223 bin lira hibe ödemesi yapılmış olup, bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 484 milyon 669 bin liradır. 2024 yılında yapılacak hibe ödemeleri ile hayata geçecek yatırım sayısının 267'ye çıkarılmasını hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl uygulamaya geçecek olan IPARD III programının 81 ilde yaygınlaştırılacağını vurgulayan Süne, şunları kaydetti:

"Sadece Muş'ta değil Bitlis ilinde de yatırım desteklemelerini gerçekleştireceğiz. Arıcılık, et ve süt besiciliği, zanaatkarlık ve gıda işleme, et ve süt işleme, kırsal turizm kapsamında konaklama ve yeme içme tesisleri, balıkçılık ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırım desteklemeleri IPARD III programı ile verilmeye devam edilecek."

Kaynak: AA
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Muş, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 38 projeye 66 milyon lira hibe desteği verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta 38 projeye 66 milyon lira hibe desteği verildi - Son Dakika
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