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Muş'ta 8 derslikli okul tamamlandı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesinde 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okulun yapılmasını talep ettiklerini ve yaklaşık maliyeti 8 milyon 112 bin lira olan okul binasının tamamlandığını belirtti.

Muş\'ta 8 derslikli okul tamamlandı
21.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:04
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Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesinde 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı.

Okulda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, gazetecilere, Elmakaya beldesinde sınıflarda derslik başına düşen öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı 8 derslikli ilkokul binasının yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 derslikli ilkokul binasının yatırım planına alınarak yapılmasını uygun görüldüğünü ifade eden Tunçel, şöyle konuştu:

"Yaklaşık maliyeti 8 milyon 112 bin lira olan okul binası tamamlandı. İl Özel İdaresi geçici kabul komisyonu tarafından incelenen okul, komisyonca uygun görülerek müdürlüğümüze teslim edildi. Öğrencilerin yeni bir binada okuyacak olmasından dolayı çok mutluyum. Yeni yapılan okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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