Muş'ta 804 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi
Muş'ta 804 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

14.04.2026 18:55
Yabancı uyruklu şahıs, iç muayenede 118 kapsül afyon sakızı ile tutuklandı.

Muş'ta iç beden muayenesinde 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı bulunan yabancı uyruklu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklunun davranışlarından şüphelendi.

Hastaneye sevk edilen yabancı uyruklunun iç beden muayenesinde, 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Afyon, Muş, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
