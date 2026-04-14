Muş\'ta 804 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Muş'ta iç beden muayenesinde 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı bulunan yabancı uyruklu tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklunun davranışlarından şüphelendi.
Hastaneye sevk edilen yabancı uyruklunun iç beden muayenesinde, 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
