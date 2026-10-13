Muş'ta Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi kapsamında 100 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı - Son Dakika
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Muş'ta Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi kapsamında 100 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı

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Muş\'ta Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi kapsamında 100 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı
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Muş'ta Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DAKA işbirliğiyle yürütülen Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi kapsamında 100 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı. Vali Avni Çakır, kentte yıllık bal üretiminin 602 tona ulaştığını söyledi.

Muş'ta arıcılığın yaygınlaştırılması ve bal üretiminin artırılması amacıyla hazırlanan "Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi"yle 100 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı.

Muş Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kovan dağıtım programı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kentte yıllık bal üretiminin 602 tona ulaştığını söyledi.

Muş balının daha geniş kitlelerce tanınmasını hedeflediklerini ve bu kapsamda arıcılığa yönelik çalışmaların birbirini tamamlayan projelerle sürdürüldüğünü anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Bugün bin kovanımızı çiftçilerimizle buluşturacağız. Muş'un sahip olduğu bu yetenekleri, Allah vergisi imkanları en iyi şekilde kullanmaya, çiftçilerimizle ilimizi daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Tarım ve hayvancılık kurtuluşumuz. Sanayi anlamında ilimizin imkanları belli ancak uçsuz bucaksız ovalarımız, su kaynaklarımız, yaylalarımız ve otlaklarımızla tarım ve hayvancılıkta ciddi potansiyelimiz var. Bunu sadece atalarımızdan öğrendiğimiz şekilde değil, modern ilim ve teknikle buluşturarak yarınlara taşımak zorundayız. Üretim kapasitemizi ve verimliliğimizi artırmamız gerekiyor."

Muş'un doğal kaynaklarının arıcılık ve hayvancılık için önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Çakır, bu alanlarda üretim yapmak isteyenlerin eğitim ve desteklerden yararlanabileceğini belirtti.

Küçük ve büyükbaş hayvancılık için çeşitli desteklerin sürdüğünü anlatan Çakır, "Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DAKA ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle son 1,5 yılda yaklaşık 150 milyon liralık proje geliştirilmiştir. Üreticilerin devletin sağladığı destekleri iyi değerlendirmesi gerekmektedir." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç de arıcılığın yalnızca bal üretimi açısından değil, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

Kentin dağları, yaylaları ve zengin bitki florasıyla arıcılık için oldukça uygun bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Gönç, şunları söyledi:

"2025 yılı verilerinde yaklaşık 710 gezginci arıcının 290 bin arılı kovanla ilimizde konakladığını görüyoruz. Bu ilimizin arıcılık anlamında ne denli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Genç, kadın ve gezginci arıcılara kovan başına 475 liraya kadar destek veriliyor. Bugün de yaklaşık 2 milyon lira bütçeyle 100 üreticiye 1000 yeni kovan desteği sağlandı. Bu destekle arıcıların üretim altyapısının iyileştirilmesi ve faaliyetlerinin daha güçlü şekilde sürdürülmesi amaçlanmaktadır."

İl merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde yaşayan arıcı Ayten Bayraktar ise devlet desteğiyle ilk kez arıcılığa başladığını kaydederek, "Devletimiz daha önce arı verdi şimdi ise kovan dağıttı. Allah'ın izniyle bunu artıracağım." dedi.

Programa Vali Yardımcısı Onur Bektaş, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş'ta Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi kapsamında 100 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı - Son Dakika
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