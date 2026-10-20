Muş'ta aranan hükümlü, 10 yıl 22 günlük kesinleşmiş cezasıyla cezaevine teslim edildi

Muş'ta aranan hükümlü, 10 yıl 22 günlük kesinleşmiş cezasıyla cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Muş'ta hırsızlık suçundan 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il merkezinde düzenlediği çalışmada yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muş'ta hakkında 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen çalışmada, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?